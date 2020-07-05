***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0010554Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,00012732Bağımsız Denetim Ücreti5.469,31 % 0,00150285Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180.706,83 % 0,04965436Fon Yönetim Ücreti4.537.583,55 % 1,24683051Hisse Senedi Komisyonu104.112,23 % 0,0286078Tahvil Bono Komisyonu42,53 % 0,00001169Gecelik Ters Repo Komisyonu140.560,59 % 0,03862303Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu473,03 % 0,00012998Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar62.108,42 % 0,01706606Türev Araçlar Komisyonu128.276,06 % 0,03524751Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler119.807,61 % 0,03292056TOPLAM GİDERLER5.283.444,4 % 1,45177705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ363.929.462 % 1,45177705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854597BIST