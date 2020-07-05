***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00063972Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00005975Bağımsız Denetim Ücreti5.534,78 % 0,00092185Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri252.349,97 % 0,04203018Fon Yönetim Ücreti1.525.385,01 % 0,25406068Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu198.881,21 % 0,03312468Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu56,62 % 0,00000943Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00012605Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler198.872,91 % 0,0331233TOPLAM GİDERLER2.186.036,95 % 0,36409564DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ600.401.852 % 0,36409564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854598BIST