***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00253205Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00012137Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,01021303Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.021,63 % 0,03813112Fon Yönetim Ücreti97.896,44 % 0,07040336Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar418,6 % 0,00030104Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.432,77 % 0,00390704TOPLAM GİDERLER174.660,33 % 0,125609DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ139.050.810 % 0,125609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854599BIST