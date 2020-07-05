***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,0016946Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00008123Bağımsız Denetim Ücreti1.020,51 % 0,00049118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.289,04 % 0,02998019Fon Yönetim Ücreti150.840,5 % 0,07260069Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30.070,6 % 0,01447321Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23,3 % 0,00001121Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,00015734Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.400,02 % 0,01655699TOPLAM GİDERLER282.660,46 % 0,13604666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ207.767.298 % 0,13604666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854600BIST