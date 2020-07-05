***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00041384Bağımsız Denetim Ücreti1.020,51 % 0,00250253Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.329,26 % 0,01552084Fon Yönetim Ücreti11.397,04 % 0,02794823Hisse Senedi Komisyonu22.391,71 % 0,05490976Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.040,52 % 0,0025516Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00028838Türev Araçlar Komisyonu7.862,57 % 0,01928088Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.954,22 % 0,00724444TOPLAM GİDERLER53.282,19 % 0,13066051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.779.108 % 0,13066051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854611BIST