***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.106,4 % 0,01156906Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00101071Bağımsız Denetim Ücreti2.508,06 % 0,00706602Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.337,68 % 0,07420178Fon Yönetim Ücreti40.977,49 % 0,11544686Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.128,12 % 0,0059956Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.250,34 % 0,01479191TOPLAM GİDERLER81.666,84 % 0,23008194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.494.676 % 0,23008194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854613BIST