***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00176646Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00007761Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,00653128Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.837,27 % 0,03947719Fon Yönetim Ücreti246.660,78 % 0,11344112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar477,4 % 0,00021956Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.683,38 % 0,00399355TOPLAM GİDERLER359.869,79 % 0,16550678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ217.435.080 % 0,16550678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854615BIST