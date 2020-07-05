***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00150281Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00017914Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,00555648Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.742,17 % 0,04059076Fon Yönetim Ücreti304.639,12 % 0,11919486Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar477,4 % 0,00018679Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.237,72 % 0,00400567TOPLAM GİDERLER437.596,47 % 0,17121652DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ255.580.747 % 0,17121652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854616BIST