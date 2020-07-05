***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01258637Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00150038Bağımsız Denetim Ücreti1.020,51 % 0,00334414Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.981,36 % 0,06547759Fon Yönetim Ücreti73.252,11 % 0,24004231Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,00126391Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.590,81 % 0,01176685TOPLAM GİDERLER102.529,25 % 0,33598155DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.516.333 % 0,33598155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854617BIST