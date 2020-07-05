***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00158437Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00007594Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,00639058Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.402,99 % 0,03213134Fon Yönetim Ücreti694.203,87 % 0,3123917Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar418,6 % 0,00018837Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.134,4 % 0,00186048TOPLAM GİDERLER788.050,75 % 0,35462279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ222.222.249 % 0,35462279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854619BIST