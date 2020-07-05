***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.020,51 % 0,00065517Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.231,02 % 0,01940848Fon Yönetim Ücreti74.143,62 % 0,04760061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.983,02 % 0,00576715Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar78.816,24 % 0,05060046Türev Araçlar Komisyonu27.922,54 % 0,01792642Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.088,47 % 0,00840287TOPLAM GİDERLER234.205,42 % 0,15036116DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ155.761.917 % 0,15036116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854620BIST