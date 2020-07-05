***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00005607Bağımsız Denetim Ücreti1.020,51 % 0,00033909Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.148,44 % 0,01666296Fon Yönetim Ücreti102.266,69 % 0,03398044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.677,89 % 0,00554161Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar280,24 % 0,00009312Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.697,12 % 0,00787391TOPLAM GİDERLER194.259,65 % 0,06454719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ300.957.540 % 0,06454719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854621BIST