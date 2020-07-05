***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00508594Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00024378Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,02051417Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.294,83 % 0,03942813Fon Yönetim Ücreti108.145,24 % 0,15621875Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar418,6 % 0,00060468Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.994,46 % 0,00288105TOPLAM GİDERLER155.744,02 % 0,22497649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.226.797 % 0,22497649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854618BIST