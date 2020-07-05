***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00130019Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00012144Bağımsız Denetim Ücreti7.035,59 % 0,00238163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri150.549,57 % 0,05096286Fon Yönetim Ücreti2.801.360,25 % 0,94829459Hisse Senedi Komisyonu27.090,92 % 0,00917061Tahvil Bono Komisyonu30,35 % 0,00001027Gecelik Ters Repo Komisyonu90.942,74 % 0,03078523Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.446,31 % 0,00048959Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar63.682,93 % 0,02155745Türev Araçlar Komisyonu35.919,16 % 0,01215907Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.250,56 % 0,02784282TOPLAM GİDERLER3.264.508,03 % 1,10507576DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ295.410.337 % 1,10507576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854623BIST