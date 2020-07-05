***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,01169728Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00218511Bağımsız Denetim Ücreti3.276,33 % 0,01995581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.523,05 % 0,06409488Fon Yönetim Ücreti149.414,4 % 0,91006872Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu627,62 % 0,00382277Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0046096Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.160,47 % 0,01925012TOPLAM GİDERLER170.037,87 % 1,03568429DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.417.925 % 1,03568429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854625BIST