***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01028128Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,0009603Bağımsız Denetim Ücreti3.276,33 % 0,00877005Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.083,03 % 0,07784914Fon Yönetim Ücreti46.574,98 % 0,12467141Hisse Senedi Komisyonu346,08 % 0,00092638Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.607,46 % 0,00430283Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,16 % 0,00000578Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.328,96 % 0,03032524Türev Araçlar Komisyonu3.872,18 % 0,01036501Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.609,66 % 0,01501588TOPLAM GİDERLER105.900,49 % 0,2834733DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.358.189 % 0,2834733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854626BIST