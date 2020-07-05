***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00013928Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001301Bağımsız Denetim Ücreti20.769,62 % 0,00075315Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.279.265,57 % 0,04638869Fon Yönetim Ücreti21.723.619,85 % 0,78774131Hisse Senedi Komisyonu288.078,64 % 0,0104463Tahvil Bono Komisyonu5.796,56 % 0,00021019Gecelik Ters Repo Komisyonu516.340,44 % 0,01872352Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.942,67 % 0,00112204Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.478.049,27 % 0,05359698Türev Araçlar Komisyonu722.805,03 % 0,02621034Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler657.052,34 % 0,02382601TOPLAM GİDERLER26.726.919,64 % 0,96917083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.757.709.874 % 0,96917083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854627BIST