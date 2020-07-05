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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2020 18:51
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri - 2020 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00013928
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00001301
Bağımsız Denetim Ücreti
20.769,62 % 0,00075315
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.279.265,57 % 0,04638869
Fon Yönetim Ücreti
21.723.619,85 % 0,78774131
Hisse Senedi Komisyonu
288.078,64 % 0,0104463
Tahvil Bono Komisyonu
5.796,56 % 0,00021019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
516.340,44 % 0,01872352
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.942,67 % 0,00112204
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.478.049,27 % 0,05359698
Türev Araçlar Komisyonu
722.805,03 % 0,02621034
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
657.052,34 % 0,02382601
TOPLAM GİDERLER
26.726.919,64 % 0,96917083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.757.709.874 % 0,96917083



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854627


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
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