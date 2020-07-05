***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00421753Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00039393Bağımsız Denetim Ücreti3.862,71 % 0,00424148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.618,42 % 0,06766059Fon Yönetim Ücreti566.885,33 % 0,62247288Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.939,89 % 0,0076204Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.003,81 % 0,00110224Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar35.346,07 % 0,03881203Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.387,71 % 0,01909271TOPLAM GİDERLER697.243,59 % 0,76561379DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.069.884 % 0,76561379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854628BIST