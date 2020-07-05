***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01383373Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00129211Bağımsız Denetim Ücreti3.276,33 % 0,01180032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.793,91 % 0,07849488Fon Yönetim Ücreti34.614,74 % 0,12467152Hisse Senedi Komisyonu4.844,95 % 0,01745Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.358,27 % 0,03010389Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,13 % 0,00000407Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.732,3 % 0,02784934Türev Araçlar Komisyonu4.553,07 % 0,01639874Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.555,71 % 0,030815TOPLAM GİDERLER97.930,06 % 0,3527136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.764.753 % 0,3527136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854629BIST