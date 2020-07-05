***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00123129Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,00014853Bağımsız Denetim Ücreti5.469,31 % 0,00175331Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri156.817,61 % 0,05027143Fon Yönetim Ücreti3.889.381,94 % 1,24682939Hisse Senedi Komisyonu92.987,96 % 0,02980939Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu61.482,58 % 0,01970963Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.411,6 % 0,00045252Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar60.934,2 % 0,01953384Türev Araçlar Komisyonu115.195,27 % 0,03692845Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.412,17 % 0,02096935TOPLAM GİDERLER4.453.396,88 % 1,42763714DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ311.941.792 % 1,42763714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854630BIST