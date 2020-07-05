***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00145871Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00013625Bağımsız Denetim Ücreti5.469,31 % 0,00207716Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri144.014,53 % 0,0546944Fon Yönetim Ücreti1.313.201,6 % 0,49873283Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00028742Türev Araçlar Komisyonu35,77 % 0,00001358Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.628,13 % 0,01011294TOPLAM GİDERLER1.494.305,79 % 0,56751329DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ263.307.631 % 0,56751329http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854631BIST