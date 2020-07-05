***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00122988Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00011487Bağımsız Denetim Ücreti2.932,32 % 0,00093895Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri151.223,83 % 0,04842276Fon Yönetim Ücreti1.557.465,29 % 0,49870955Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.292,69 % 0,00041393Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.871,68 % 0,01052571TOPLAM GİDERLER1.749.985,46 % 0,56035564DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ312.299.073 % 0,56035564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854632BIST