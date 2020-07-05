***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00352811Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00032953Bağımsız Denetim Ücreti4.666,01 % 0,00428603Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.556,25 % 0,06021762Fon Yönetim Ücreti1.032.366,47 % 0,94829475Hisse Senedi Komisyonu15.110,58 % 0,01388004Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu32.183,02 % 0,02956217Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu949,5 % 0,00087218Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74.639,61 % 0,06856126Türev Araçlar Komisyonu20.542,53 % 0,01886963Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.166,56 % 0,02770992TOPLAM GİDERLER1.280.380,18 % 1,17611123DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.865.569 % 1,17611123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854624BIST