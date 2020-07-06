***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00097453Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00009102Bağımsız Denetim Ücreti5.541,6 % 0,00140604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.544,7 % 0,06788273Fon Yönetim Ücreti3.830.752,19 % 0,9719569Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.976,17 % 0,00202375Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu643,88 % 0,00016337Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar440.124,02 % 0,11167039Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.365,09 % 0,02343532TOPLAM GİDERLER4.649.147,3 % 1,17960406DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ394.127.782 % 1,17960406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854710BIST