***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01143281Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00106785Bağımsız Denetim Ücreti3.380,73 % 0,01006307Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.225,24 % 0,05722577Fon Yönetim Ücreti292.899,53 % 0,87184355Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.128,03 % 0,00335769Gecelik Ters Repo Komisyonu1.819,5 % 0,00541592Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu61,54 % 0,00018318Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00225269Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.688,49 % 0,02586212TOPLAM GİDERLER332.159,51 % 0,98870465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.595.423 % 0,98870465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854711BIST