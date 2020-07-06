***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00021534Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00002011Bağımsız Denetim Ücreti30.865,25 % 0,00173045Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri811.119,56 % 0,04547504Fon Yönetim Ücreti12.466.371,6 % 0,69892133Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.010,36 % 0,0002809Gecelik Ters Repo Komisyonu868.481,81 % 0,04869103Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu100.494,53 % 0,00563418Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00004243Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler682.669,69 % 0,03827356TOPLAM GİDERLER14.969.969,25 % 0,83928437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.783.658.768 % 0,83928437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854712BIST