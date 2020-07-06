***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00046261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00004321Bağımsız Denetim Ücreti21.284,97 % 0,00256362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri423.761,28 % 0,05103894Fon Yönetim Ücreti9.943.987,97 % 1,19768047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.646,12 % 0,00188446Gecelik Ters Repo Komisyonu74.322,33 % 0,00895158Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.341,51 % 0,00028202Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00009115Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler139.362,37 % 0,01678518TOPLAM GİDERLER10.625.663 % 1,27978323DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ830.270.529 % 1,27978323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854713BIST