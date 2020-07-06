***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,0041107Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,0007679Bağımsız Denetim Ücreti3.862,71 % 0,00826809Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.138,86 % 0,0452475Fon Yönetim Ücreti477.893,42 % 1,02292578Hisse Senedi Komisyonu17.085,81 % 0,03657199Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.183,84 % 0,00681498Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu130,05 % 0,00027837Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00161992Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.395,14 % 0,0201102TOPLAM GİDERLER535.725,83 % 1,14671543DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.718.289 % 1,14671543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854714BIST