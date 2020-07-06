***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,00297448Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00055565Bağımsız Denetim Ücreti3.862,71 % 0,00598274Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.611,01 % 0,04431405Fon Yönetim Ücreti1.030.671,75 % 1,59635202Hisse Senedi Komisyonu65.486,11 % 0,10142791Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.784,9 % 0,00895992Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu129,73 % 0,00020093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00117217Türev Araçlar Komisyonu1.181,54 % 0,00183002Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.039,62 % 0,02174521TOPLAM GİDERLER1.152.803,37 % 1,78551511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.564.190 % 1,78551511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854715BIST