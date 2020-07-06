***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00887993Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00082941Bağımsız Denetim Ücreti3.862,71 % 0,00893036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.034,52 % 0,04631863Fon Yönetim Ücreti323.566,61 % 0,74806688Hisse Senedi Komisyonu19.990,38 % 0,04621658Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.919,57 % 0,0136857Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu172,53 % 0,00039888Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00174968Türev Araçlar Komisyonu21.683,25 % 0,05013039Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.323,55 % 0,01924356TOPLAM GİDERLER408.509,57 % 0,94444998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.253.701 % 0,94444998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854716BIST