***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00069481Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,0000649Bağımsız Denetim Ücreti5.790,63 % 0,00104751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri268.765,81 % 0,04861893Fon Yönetim Ücreti2.868.791,32 % 0,51895571Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.311,72 % 0,00023729Türev Araçlar Komisyonu43,42 % 0,00000785Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.420,26 % 0,00948267TOPLAM GİDERLER3.201.322,81 % 0,57910966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ552.800.796 % 0,57910966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854717BIST