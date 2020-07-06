***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00015934Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001488Bağımsız Denetim Ücreti31.668,55 % 0,0013138Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.094.370,7 % 0,04540101Fon Yönetim Ücreti16.847.185,93 % 0,69892157Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.003,55 % 0,00033203Gecelik Ters Repo Komisyonu1.203.217,59 % 0,04991663Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44.796,64 % 0,00185843Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0000314Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler952.387,96 % 0,03951072TOPLAM GİDERLER20.186.587,37 % 0,83745982DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.410.454.425 % 0,83745982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854718BIST