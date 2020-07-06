***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0135034Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri647,85 % 0,00227764Bağımsız Denetim Ücreti3.862,71 % 0,01358008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.060,26 % 0,11271386Fon Yönetim Ücreti310.638,01 % 1,0921062Hisse Senedi Komisyonu134.248,94 % 0,47197733Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.842,72 % 0,00999412Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu471,98 % 0,00165933Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.764,39 % 0,00971873Türev Araçlar Komisyonu943,4 % 0,0033167Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.789,56 % 0,02386997TOPLAM GİDERLER499.110,72 % 1,75471737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.443.938 % 1,75471737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854719BIST