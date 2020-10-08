***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 10:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879669
BIST
10:451.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
10:457,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9193
En Düşük
7,8628
10:459,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0538
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3302
En Düşük
9,2582
10:45481,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,76
|Açılış
|: 481,32
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:45
|PRZMA
|6,05
|11.890.187
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.126.832
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.324.397
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.519.161
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|372.485
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|TUCLK
|8,32
|6.382.550
|% -9,27
|
|SISE
|6,77
|457.635.342
|% 1,20
|
|ASELS
|18,23
|279.690.824
|% -1,78
|
|TKNSA
|9,41
|232.247.922
|% -3,39
|
|GARAN
|7,01
|156.363.688
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|150.155.839
|% 0,93
|
|SISE
|6,77
|457.635.342
|% 1,20
|
|YGYO
|1,20
|63.113.570
|% 9,09
|
|ODAS
|3,26
|150.155.839
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,68
|72.710.206
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,54
|54.598.828
|% 2,67
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9149
|7,9185
|% 0,47
|
|Euro
|9,3203
|9,3302
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2194
|10,2707
|% 0,63
|
|Frank
|8,6001
|8,6519
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1034
|2,1139
|% 0,37
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|3,27
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,46
|