***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 10:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879671
BIST
10:551.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
10:557,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9363
En Düşük
7,8628
10:559,3446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3446
En Düşük
9,2582
10:55480,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,41
|Açılış
|: 480,97
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:53
|VANGD
|11,11
|2.193.536
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.477.388
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.529.721
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|386.240
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|TUCLK
|8,39
|9.907.718
|% -8,51
|
|SISE
|6,77
|510.316.623
|% 1,20
|
|TKNSA
|9,31
|245.588.357
|% -4,41
|
|ODAS
|3,26
|167.602.306
|% 0,93
|
|PETKM
|4,40
|165.109.717
|% 0,00
|
|POLHO
|4,34
|138.222.568
|% 6,37
|
|SISE
|6,77
|510.316.623
|% 1,20
|
|YGYO
|1,20
|64.387.569
|% 9,09
|
|ODAS
|3,26
|167.602.306
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,69
|73.304.643
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,55
|63.130.959
|% 3,33
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9268
|7,9320
|% 0,64
|
|Euro
|9,3301
|9,3407
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,2176
|10,2688
|% 0,61
|
|Frank
|8,6006
|8,6524
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1037
|2,1143
|% 0,39
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|3,27
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,46
|