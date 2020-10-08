***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri218,78 % 0,00371655Fon Yönetim Ücreti2.742,08 % 0,04658136Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu63,01 % 0,00107039Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,00099887Türev Araçlar Komisyonu903,36 % 0,01534592Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler733,62 % 0,01246244TOPLAM GİDERLER4.719,65 % 0,08017554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.886.646 % 0,08017554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879681BIST