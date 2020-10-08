***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 11:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
218,78 % 0,00371655
Fon Yönetim Ücreti
2.742,08 % 0,04658136
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63,01 % 0,00107039
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00099887
Türev Araçlar Komisyonu
903,36 % 0,01534592
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
733,62 % 0,01246244
TOPLAM GİDERLER
4.719,65 % 0,08017554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.886.646 % 0,08017554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879681
BIST
10:571.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
10:577,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0609
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9427
En Düşük
7,8628
10:579,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0781
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3545
En Düşük
9,2582
10:57481,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,59
|Açılış
|: 481,15
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:57
|YGYO
|1,21
|66.487.203
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.412.058
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.522.690
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.206.757
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.613.281
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|390.642
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|11.654.099
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,78
|525.198.378
|% 1,35
|
|ASELS
|18,17
|360.006.084
|% -2,10
|
|TKNSA
|9,31
|245.588.357
|% -4,41
|
|GARAN
|7,01
|217.352.559
|% 0,00
|
|PETKM
|4,41
|174.896.902
|% 0,23
|
|SISE
|6,78
|525.198.378
|% 1,35
|
|YGYO
|1,21
|66.487.203
|% 10,00
|
|ODAS
|3,27
|173.708.688
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,70
|81.965.898
|% 1,19
|
|IHLGM
|1,55
|64.733.526
|% 3,33
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9372
|7,9427
|% 0,77
|
|Euro
|9,3432
|9,3545
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,2183
|10,2695
|% 0,62
|
|Frank
|8,5994
|8,6512
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1033
|2,1139
|% 0,37
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,62
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,52
|