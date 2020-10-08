***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00034067Bağımsız Denetim Ücreti4.257,99 % 0,00859548Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.150,38 % 0,03865831Fon Yönetim Ücreti32.576,13 % 0,06576047Hisse Senedi Komisyonu40.189,52 % 0,0811294Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.357,87 % 0,00274109Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,0007786Türev Araçlar Komisyonu11.778,71 % 0,02377733Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.992,84 % 0,01209757TOPLAM GİDERLER115.857,9 % 0,23387893DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.537.554 % 0,23387893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879683BIST