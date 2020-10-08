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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 11:10
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00034067
Bağımsız Denetim Ücreti
4.257,99 % 0,00859548
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.150,38 % 0,03865831
Fon Yönetim Ücreti
32.576,13 % 0,06576047
Hisse Senedi Komisyonu
40.189,52 % 0,0811294
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.357,87 % 0,00274109
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,7 % 0,0007786
Türev Araçlar Komisyonu
11.778,71 % 0,02377733
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.992,84 % 0,01209757
TOPLAM GİDERLER
115.857,9 % 0,23387893
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.537.554 % 0,23387893



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879683


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,21 66.487.203 % 10,00  
DYOBY 13,20 6.412.058 % 10,00  
PRZMA 6,05 12.522.690 % 10,00  
VANGD 11,11 2.206.757 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.613.281 % 10,00  
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10:57 Alış Satış %  
Dolar 7,9317 7,9363 % 0,69  
Euro 9,3370 9,3446 % 0,74  
Sterlin 10,2162 10,2675 % 0,60  
Frank 8,5995 8,6513 % 0,44  
Riyal 2,1035 2,1140 % 0,38  
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10:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 3,27  
Altın Gr. 480 480 1,88  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 0,17  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 42,45 42,45 0,46  
Seans Raporu 10:57
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