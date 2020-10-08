***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00222346Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.257,99 % 0,00268899Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.109,14 % 0,04680105Fon Yönetim Ücreti174.439,7 % 0,11016133Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.710,29 % 0,00865826Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar79.084,34 % 0,04994297Türev Araçlar Komisyonu48.892,26 % 0,03087621Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.441,44 % 0,01543514TOPLAM GİDERLER422.455,99 % 0,2667874DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.349.302 % 0,2667874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879697BIST