***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 11:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.520,83 % 0,00222346
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.257,99 % 0,00268899
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.109,14 % 0,04680105
Fon Yönetim Ücreti
174.439,7 % 0,11016133
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.710,29 % 0,00865826
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
79.084,34 % 0,04994297
Türev Araçlar Komisyonu
48.892,26 % 0,03087621
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.441,44 % 0,01543514
TOPLAM GİDERLER
422.455,99 % 0,2667874
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.349.302 % 0,2667874
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879697
BIST
11:091.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.148
11:097,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0615
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9433
En Düşük
7,8628
11:099,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0813
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3577
En Düşük
9,2582
11:09481,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,43
|Açılış
|: 481,99
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
482,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:07
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.647.084
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.537.340
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.211.768
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|402.746
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.074.376
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|ASELS
|18,15
|397.641.676
|% -2,21
|
|TKNSA
|9,51
|253.346.070
|% -2,36
|
|GARAN
|6,99
|230.517.305
|% -0,29
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,69
|83.775.277
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,54
|66.422.066
|% 2,67
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9362
|7,9417
|% 0,76
|
|Euro
|9,3482
|9,3595
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,2280
|10,2793
|% 0,71
|
|Frank
|8,6069
|8,6588
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% 0,53
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,98
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|0,54
|