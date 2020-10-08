***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00055626Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00005196Bağımsız Denetim Ücreti14.157,92 % 0,00205043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri431.206,88 % 0,06244996Fon Yönetim Ücreti2.620.306,07 % 0,37948842Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu216.894,71 % 0,03141199Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu64,82 % 0,00000939Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00014843Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler243.592,58 % 0,03527854TOPLAM GİDERLER3.531.447,53 % 0,51144539DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ690.483.793 % 0,51144539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879700BIST