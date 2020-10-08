***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00435106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00020855Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,01755005Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.965,81 % 0,0703987Fon Yönetim Ücreti97.896,44 % 0,12098102Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,0007353Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.435,78 % 0,00671757TOPLAM GİDERLER178.783,92 % 0,22094227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.918.839 % 0,22094227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879701BIST