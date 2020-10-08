***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00167438Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00008026Bağımsız Denetim Ücreti4.257,99 % 0,00202495Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.866,41 % 0,05034639Fon Yönetim Ücreti259.062,54 % 0,12320116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30.070,6 % 0,01430053Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu37,68 % 0,00001792Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,00028296Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.247,67 % 0,02151822TOPLAM GİDERLER448.827,48 % 0,21344678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ210.276.058 % 0,21344678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879702BIST