***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 11:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.520,83 % 0,00167438
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00008026
Bağımsız Denetim Ücreti
4.257,99 % 0,00202495
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.866,41 % 0,05034639
Fon Yönetim Ücreti
259.062,54 % 0,12320116
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.070,6 % 0,01430053
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37,68 % 0,00001792
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
595 % 0,00028296
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.247,67 % 0,02151822
TOPLAM GİDERLER
448.827,48 % 0,21344678
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
210.276.058 % 0,21344678
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879702
BIST
11:241.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:247,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:249,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:24482,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,35
|Açılış
|: 482,86
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:24
|PRZMA
|6,05
|17.917.488
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.615.345
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.310.469
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|409.899
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|RODRG
|8,65
|1.044.113
|% -9,71
|
|SISE
|6,75
|642.235.434
|% 0,90
|
|ASELS
|18,10
|486.205.802
|% -2,48
|
|TKNSA
|9,11
|332.538.791
|% -6,47
|
|GARAN
|6,97
|309.775.419
|% -0,57
|
|ODAS
|3,18
|249.738.847
|% -1,55
|
|SISE
|6,75
|642.235.434
|% 0,90
|
|YGYO
|1,12
|98.862.309
|% 1,82
|
|ODAS
|3,18
|249.738.847
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,67
|126.617.520
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,72
|158.512.336
|% 0,37
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9263
|7,9337
|% 0,66
|
|Euro
|9,3296
|9,3440
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,2615
|10,3130
|% 1,04
|
|Frank
|8,6248
|8,6768
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1106
|2,1212
|% 0,72
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,47
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,63
|