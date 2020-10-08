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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 11:25
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.520,83 % 0,00167438
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00008026
Bağımsız Denetim Ücreti
4.257,99 % 0,00202495
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.866,41 % 0,05034639
Fon Yönetim Ücreti
259.062,54 % 0,12320116
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.070,6 % 0,01430053
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37,68 % 0,00001792
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
595 % 0,00028296
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.247,67 % 0,02151822
TOPLAM GİDERLER
448.827,48 % 0,21344678
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
210.276.058 % 0,21344678



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879702


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PRZMA 6,05 17.917.488 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.615.345 % 10,00  
VANGD 11,11 2.310.469 % 10,00  
BASCM 9,68 290.061 % 10,00  
DENGE 5,61 1.339.264 % 10,00  
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11:24 Alış Satış %  
Dolar 7,9263 7,9337 % 0,66  
Euro 9,3296 9,3440 % 0,73  
Sterlin 10,2615 10,3130 % 1,04  
Frank 8,6248 8,6768 % 0,74  
Riyal 2,1106 2,1212 % 0,72  
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11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 3,47  
Altın Gr. 483 483 4,26  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,16  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,09  
B. Petrol 42,62 42,62 0,63  
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