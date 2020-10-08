***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 11:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00005444
Bağımsız Denetim Ücreti
4.257,99 % 0,00137358
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
131.104,2 % 0,04229281
Fon Yönetim Ücreti
261.644,17 % 0,0844036
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.232,38 % 0,00684934
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
548,34 % 0,00017689
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.153
11:231.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,17
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:237,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:239,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:23482,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,30
|Açılış
|: 482,86
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:23
|PRZMA
|6,05
|17.762.638
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.288.371
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.493
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|409.899
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|13.127.517
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,74
|640.241.181
|% 0,75
|
|ASELS
|18,09
|471.916.656
|% -2,53
|
|TKNSA
|9,08
|324.048.468
|% -6,78
|
|GARAN
|6,97
|295.135.549
|% -0,57
|
|ODAS
|3,19
|243.873.141
|% -1,24
|
|SISE
|6,74
|640.241.181
|% 0,75
|
|YGYO
|1,18
|88.545.815
|% 7,27
|
|ODAS
|3,19
|243.873.141
|% -1,24
|
|SKBNK
|1,68
|109.681.635
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|156.602.740
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9263
|7,9337
|% 0,66
|
|Euro
|9,3296
|9,3440
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,2628
|10,3142
|% 1,06
|
|Frank
|8,6234
|8,6753
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1101
|2,1207
|% 0,69
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,55
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,52
|