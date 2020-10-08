***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,04533115Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,16760687Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.907,4 % 0,11692932Fon Yönetim Ücreti10.436,54 % 0,12317434Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar477,4 % 0,00563438Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler975,19 % 0,01150941TOPLAM GİDERLER39.838,73 % 0,47018547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.472.982 % 0,47018547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879765BIST