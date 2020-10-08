***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00294317Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00012932Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,01088203Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.635,49 % 0,06868499Fon Yönetim Ücreti246.660,78 % 0,18900877Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar653,8 % 0,00050099Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.690,58 % 0,00665933TOPLAM GİDERLER363.851,61 % 0,27880859DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.502.294 % 0,27880859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879766BIST