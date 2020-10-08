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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 13:13
GÜNCEL HABERLER


Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00294317
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00012932
Bağımsız Denetim Ücreti
14.201,3 % 0,01088203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.635,49 % 0,06868499
Fon Yönetim Ücreti
246.660,78 % 0,18900877
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
653,8 % 0,00050099
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.690,58 % 0,00665933
TOPLAM GİDERLER
363.851,61 % 0,27880859
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.502.294 % 0,27880859



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879766


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 8,03 2.031.789 % 10,00  
DYOBY 13,20 249.777.270 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.932.684 % 10,00  
VANGD 11,11 3.061.749 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.469.300 % 10,00  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 7,9366 7,9407 % 0,75  
Euro 9,3247 9,3331 % 0,61  
Sterlin 10,2111 10,2623 % 0,55  
Frank 8,6072 8,6590 % 0,53  
Riyal 2,1086 2,1191 % 0,62  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 11,66  
Altın Gr. 483 483 4,46  
Cumhuriyet 3.197 3.245 43,00  
Tam 3.181 3.260 40,36  
Yarım 1.538 1.577 19,52  
Çeyrek 771 789 9,76  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 0,30  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 42,82 42,82 0,83  
Seans Raporu 16:02
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