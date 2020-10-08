***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0024555Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00029271Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,00907896Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.178,97 % 0,06915931Fon Yönetim Ücreti304.639,12 % 0,19475717Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar653,8 % 0,00041798Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.247,02 % 0,00655097TOPLAM GİDERLER442.218,97 % 0,2827126DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.419.974 % 0,2827126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879767BIST