***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01205355Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00143686Bağımsız Denetim Ücreti4.257,99 % 0,01336247Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.281,74 % 0,11072151Fon Yönetim Ücreti124.694,1 % 0,39131628Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar653,8 % 0,00205176Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.403,12 % 0,01695613TOPLAM GİDERLER174.589,51 % 0,54789856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.865.298 % 0,54789856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879768BIST