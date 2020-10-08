***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00919552Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00044076Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,03709022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.717,61 % 0,08022666Fon Yönetim Ücreti108.145,24 % 0,28244814Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,00155399Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.994,46 % 0,00520903TOPLAM GİDERLER159.343,2 % 0,41616432DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.288.530 % 0,41616432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879769BIST