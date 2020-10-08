***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 13:13
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.520,83 % 0,00919552
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00044076
Bağımsız Denetim Ücreti
14.201,3 % 0,03709022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.717,61 % 0,08022666
Fon Yönetim Ücreti
108.145,24 % 0,28244814
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
595 % 0,00155399
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.994,46 % 0,00520903
TOPLAM GİDERLER
159.343,2 % 0,41616432
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.288.530 % 0,41616432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879769
BIST
16:021.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:027,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:029,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0567
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:02484,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,59
|Açılış
|: 484,15
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:02
|IDGYO
|8,03
|2.031.789
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.777.270
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.932.684
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.469.300
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.627.364
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|SISE
|6,73
|985.337.891
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|897.500.770
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,05
|844.213.640
|% 2,24
|
|TKNSA
|9,33
|589.243.756
|% -4,21
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,15
|236.384.648
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,27
|232.804.055
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|283.478.834
|% 0,00
|
|YGYO
|1,15
|194.484.199
|% 4,55
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9366
|7,9407
|% 0,75
|
|Euro
|9,3247
|9,3331
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2623
|% 0,55
|
|Frank
|8,6072
|8,6590
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1086
|2,1191
|% 0,62
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,66
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,36
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,52
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,82
|42,82
|0,83
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:15MAALT
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 82.20 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 971 adet işlem
-
16:14MRSHL
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 344.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 749 adet işlem
-
16:13ACSEL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 18.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 368, 274 adet işlem
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.14 ) 1, 051
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YAPRK, DNISI, BRKO, AVOD, CEOEM, KERVN, ETYAT, VKING, PENGD