***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00286195Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00013718Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,01154371Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.515,55 % 0,06138381Fon Yönetim Ücreti694.203,87 % 0,56429278Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,00048365Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.142,3 % 0,00336712TOPLAM GİDERLER792.347,61 % 0,64407021DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.021.931 % 0,64407021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879770BIST