***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00014368Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001342Bağımsız Denetim Ücreti37.781,12 % 0,00141329Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.874.792,37 % 0,07013079Fon Yönetim Ücreti31.200.877,44 % 1,16713842Hisse Senedi Komisyonu394.240,35 % 0,01474744Tahvil Bono Komisyonu7.983,56 % 0,00029864Gecelik Ters Repo Komisyonu743.603,09 % 0,02781613Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu57.456,91 % 0,0021493Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.498.892,87 % 0,05606943Türev Araçlar Komisyonu906.992,9 % 0,03392809Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler938.446,21 % 0,03510467TOPLAM GİDERLER37.665.266,47 % 1,40895331DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.673.279.956 % 1,40895331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879772BIST