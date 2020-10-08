***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.106,4 % 0,01526034Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,0013332Bağımsız Denetim Ücreti15.466,26 % 0,05747625Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.103,08 % 0,1341675Fon Yönetim Ücreti46.706,89 % 0,17357375Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.396,22 % 0,00890491Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.254,58 % 0,01952725TOPLAM GİDERLER110.392,18 % 0,41024321DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.908.960 % 0,41024321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879778BIST